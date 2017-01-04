Facebook: Дмитрий Тимофеев

04.01.2017 18:55:31 (GMT+12)

Праздники - не повод пропускать тренировки. Готовим ребят на всероссийский мастерский турнир городе Туймазы (Республика Башкортостан). Хоть уже и не работаю тренером, но своих не бросаем.



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