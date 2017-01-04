Facebook: Виталий Иваненко

04.01.2017 18:54:18 (GMT+12)

При вступлении в должность Главы Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с Уставом, произносится следующая клятва: "Клянусь честно, добросовестно и справедливо исполнять свои обязанности, прилагать все свои способности на благо жителей города, строго соблюдая законы, действующие на территории Российской Федерации, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу".



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