Срочно в номер: пункты обогрева развернули спасатели на центральной площади в Петропавловске-Камчатском

04.01.2017 17:09:46 (GMT+12)
МЧС России развернуло пункты обогрева и горячего питания в местах новогодних гуляний на Камчатке из-за сильных морозов. Об этом сегодня сообщили в главном управлении МЧС по Камчатскому краю.
"В Петропавловске-Камчатском в новогодние праздники установилась достаточно холодная погода с низкими температурами. В связи с этим было принято решение развернуть на главной площади Петропавловск-Камчатского городского округа пункт обогрева и питания, где любой желающий может погреться в теплой палатке, а также выпить горячего чая и отведать солдатской каши", - сказал начальник управления Роман Чурсин.
Горячая гречневая каша и сладкий чай пришлись по вкусу жителям Петропавловска-Камчатского, которые пришли на площадь вместе с детьми. Многие из тех, кто отведал угощение от МЧС России, благодарили сотрудников ведомства за их работу.
(ТАСС).
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