Срочно в номер: очередной циклон подходит к Камчатке

04.01.2017 16:31:00 (GMT+12)
К 5 января ожидается подход циклона к юго-восточному побережью полуострова, прогнозируется местами небольшой снег, днем на юге и в восточных районах умеренный, местами сильный снег. При усилении ветра до 15 м/с - метель. На дорогах
гололедица. Ветер восточный на южных побережьях 15-20 м/с, днем 20-24 м/с, в центральной части 8-13 м/с, на юго-восточном побережье 25-30 м/с.
Циклон будет оказывать влияние преимущественно на восточные районы края до 6
января включительно: Елизовский, Усть-Камчатский, Усть-Большерецкий, Олюторский,
Карагинский и Алеутский, а также Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.
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