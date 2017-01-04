Срочно в номер: очередной циклон подходит к Камчатке

04.01.2017 16:31:00 (GMT+12)

Срочно в номер: очередной циклон подходит к Камчатке

К  5  января  ожидается  подход  циклона  к  юго-восточному побережью полуострова, прогнозируется местами небольшой снег, днем на юге и в восточных районах умеренный, местами сильный снег.  При  усилении  ветра  до  15  м/с  -  метель.  На  дорогах
гололедица.  Ветер  восточный  на  южных  побережьях  15-20  м/с, днем  20-24  м/с,  в  центральной  части  8-13  м/с,  на  юго-восточном побережье 25-30 м/с.

Циклон  будет  оказывать  влияние  преимущественно  на  восточные  районы  края  до  6
января  включительно:  Елизовский,  Усть-Камчатский,  Усть-Большерецкий,  Олюторский,
Карагинский  и  Алеутский,  а  также  Петропавловск-Камчатский  и  Вилючинский  городские округа.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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