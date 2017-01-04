Воровское искушение

04.01.2017 11:13:31 (GMT+12)



Полицейские задержали подозреваемого в краже сумки у 36-летней жительницы Петропавловска-Камчатского.

В ночь с 1 на 2 января женщина отдыхала в кафе, расположенном на ул. Войцешека, и оставила без присмотра сумку, в которой было 15 тысяч рублей.



По подозрению в совершении преступления задержан неработающий 41-летний житель краевой столицы. Часть похищенного изъята, часть денег он успел потратить.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

