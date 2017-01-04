Опасная пиротехника

04.01.2017 11:11:50 (GMT+12)

В ОМВД России по Елизовскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 1 января вечером в районную больницу обратился 33-летний житель Елизовского района. Мужчина был госпитализирован с серьезной травмой руки. Он пояснил, что у него в руке взорвалась петарда, в результате чего два пальца были ампутированы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства призошедшего.



Вместе с тем полиция напоминает быть внимательными при обращении с пиротехническими изделиями и приобретать только сертифицированный товар.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

