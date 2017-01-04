Камчатский метеокомментарий, 4 января

04.01.2017 08:36:59 (GMT+12)

В 8.00 в Петропавловске-Камчатском было -15º, атмосферное давление 752 мм рт. ст., относительная влажность 76%.



Предварительный прогноз:



День: -13°, малооблачно, без осадков.



Вечер: -10°, ясно, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 7’49’’ (+2”).



Луна: 37%, растущая.



Народ приметил: в народе этот день называли "Анастасия-постница, узоразрешительница". Анастасия - покровительница беременных, ей молятся при родах. А постницей народ называл Анастасию потому, что Рождеству предшествовал Рождественский пост (28 ноября - 6 января).



Погода этого дня указывает на погоду октября. Облака против ветра идут - к снегу.



Именины у Анастасии. Анастасия с греческого - "воскрешенная, воскресение".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 4 января, 7.15 (кмч).