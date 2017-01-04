Камчатский метеокомментарий, 4 января

04.01.2017 08:36:59 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 4 января

В 8.00 в Петропавловске-Камчатском было -15º, атмосферное давление 752 мм рт. ст., относительная влажность 76%.

Предварительный прогноз:

День: -13°, малооблачно, без осадков.

Вечер: -10°, ясно, без осадков.

Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.

Долгота светового дня:  7’49’’ (+2”).

Луна: 37%, растущая.

Народ приметил: в народе этот день называли "Анастасия-постница, узоразрешительница". Анастасия - покровительница беременных, ей молятся при родах. А постницей народ называл Анастасию потому, что Рождеству предшествовал Рождественский пост (28 ноября - 6 января).

Погода этого дня указывает на погоду октября. Облака против ветра идут - к снегу.

Именины у Анастасии. Анастасия с греческого - "воскрешенная, воскресение".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 4 января, 7.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page