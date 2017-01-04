Доброе утро, Камчатка!

04.01.2017 08:18:51 (GMT+12)

Сегодня среда, 4 января 2017 года. По старому стилю — 22 декабря.



Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).



Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных (ок. 304). Прп. Никифора Прокаженного (1964).



Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора Поройкова пресвитеров (1938).



Евр., 312 зач., V, 11 - VI, 8. Мк., 44 зач., X, 11-16. Вмц.: Гал., 208 зач., III, 23-29. Лк., 33 зач., VII, 36-50.



По мусульманскому календарю — 6 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 6 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День Ньютона.



Национальный день спагетти в США.



4 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1878 Русские войска освободили Софию от турецкого владычества.



1896 Юта стала 45-м штатом США.

Юта стала 45-м штатом США Открытие Америки привлекло в земли «Нового света» бесчисленное количество европейцев. Иными двигала слава первооткрывателей, иные отправились сюда в поисках наживы и легких денег. Первое посещение европейцами территории современного штата Юта...



1908 Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь».



1943 Американский журнал «Тайм» назвал Человеком 1942 года Иосифа Сталина.



2004 Американский марсоход «Спирит» совершил посадку на поверхности Марса.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1643 Исаак Ньютон, английский физик, астроном, математик, заложивший основы классической механики.



1710 Джованни Перголези, итальянский композитор, скрипач и пианист.



1809 Луи Брайль, французский педагог, автор азбуки для слепых.



1934 Зураб Церетели, советский и российский художник и скульптор, Народный художник России и Грузии.

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!



