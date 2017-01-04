Камчатский гороскоп, 4 января

04.01.2017 00:09:09 (GMT+12)
Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:
День подходит для перезагрузки сознания или перерыва в активных занятиях. Импульсы к действию вплоть до вечера могут отсутствовать или быть нестабильными, кратковременными, противоречивыми. Возможна ситуация тупика, ступора, утомления, разочарования, не исключена склонность к эскапизму. Возможно, что-то поможет иначе взглянуть на то, что уже известно, может возникнуть потребность еще раз вернуться к старому нерешенному вопросу. В конце дня прибавится оптимизм и конкретика, однако эмоциональный энтузиазм не обязательно перейдет в значимые поступки.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Макарова.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Вилкова, Комарова, Полевой, Фестивальной, районов КП, Звёздная, 11 (в краевом центре), Приисковой (в Елизове), села Лесная, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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