Инспекторы ГИМС на Камчатке проводят профилактические рейды

04.01.2017 00:09:07 (GMT+12)

Государственные инспекторы по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» в период новогодних и рождественских праздников проводят профилактические рейды в местах массового выхода людей на лед.



Ежедневно на льду собираются десятки любителей подледного лова рыбы. 3 января в ходе рейда были осмотрены протоки рек Авача и Тихая. Лед на них сформирован неравномерно. Где-то он составляет 25-30 сантиметров, где-то на поверхность проступает вода.



Несмотря на всю опасность, рыбаки в погоне за уловом выезжают на реки на своих машинах, закрывая глаза на запрещающие аншлаги, дежурящих на реках сотрудников ГИМС и трещины на самом льду.



В соответствии с Водным кодексом РФ, в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств (статья 65 пункт 15). Правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от восьми до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот до четырехсот тысяч рублей. Тем не менее, рыбаков в погоне за уловом не устанавливает даже угроза штрафа. Многие из водителей зная, что нарушают правила, прикрывают номера машин тряпками, заклеивают или, увидев приближение к ним сотрудников Федерального агентства по рыболовству, уезжают с мест рыбалки. Несмотря на все уловки рыбаков, на них составляются протоколы об административном правонарушении.



Еще одно нарушение правил безопасного поведения на водоемах зимой – рыбаки скапливаются большими группами в одном месте и бурят лунки рядом друг с другом. Подобное нарушение правил безопасности может стать причиной трагедии – лед из-за большого скопления людей на нем может треснуть и проломиться, из-за чего рыбаки могут оказаться в холодной воде.



В ходе рейда государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю провели разъяснительные беседы с рыбаками-любителями по мерам безопасного нахождения на замерзших водоемах и напомнили им правила поведения при подледной рыбалке:



- не собираться большими группами в одном месте;



- не пробивать рядом много лунок, пробивать их на расстоянии 5-6 метров друг от друга;



- опасно ловить рыбу у промоин;



- надо всегда иметь под рукой 15-20 метров прочной веревки.



Также необходимо уделить внимание профилактике охлаждения и переохлаждения организма. Особенно надежно нужно защищать от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надежное и теплое сиденье, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем.



На лед нужно выходить в светлое время суток, ступать по нему следует осторожно, обходить все подозрительные места. При движении по льду группой нужно соблюдать дистанцию между идущими 5-6 метров, не спешить и не скапливаться большими группами в одном месте. В случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда.



В ветреную погоду, во время снегопада, сильного мороза рыболовы устраивают на льду временное укрытие из брезента, плотной ткани, пленки. Для обогрева используется открытый огонь: свеча, сухой спирт, лампа, костер.



Поскольку процесс горения происходит в замкнутом, ограниченном пространстве, это приводит к быстрому сокращению количества кислорода в воздухе, скоплению углекислого газа и дыма. Находиться в подобных условиях опасно ввиду возможного отравления организма.



Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю рекомендуют рыбакам соблюдать несложные правила для того, чтобы избежать печальных последствий провала под лед.



Татьяна ХИТРИК,

государственный инспектор по маломерным судам

ОГТН ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю»