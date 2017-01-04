Инспекторы госпожнадзора проводят рейды по частному сектору

04.01.2017 00:09:10 (GMT+12)

Деревянные дома горят быстро, огонь распространяется с невероятной скоростью. Буквально через час небольшое жилое строение превращается в груду угля и пепла. Чтобы минимизировать риск возгораний в частном секторе, сотрудники государственного пожарного надзора на Камчатке проводят рейды и разъясняют людям, как правильно пользоваться электроприборами и как важно соблюдать технику пожарной безопасности.

Профилактические мероприятия в частном жилом секторе проводятся во всех районах Камчатского края.



Обогрев помещений в них осуществляется, в основном, за счёт печного отопления. На Камчатке в последние дни установилась морозная погода, и с понижением температуры воздуха жильцы частных домов растапливают печи или включают обогреватели, чтобы в домах было тепло и уютно. Нередко из-за неправильного обращения с ними в таких домах вспыхивают пожары. Поэтому в ходе рейдов особое внимание инспекторы уделяют разъяснению правил эксплуатации печей, бытовых электроприборов и электрооборудования.



Нередки случаи, когда люди не спешат чинить неисправную электропроводку, а также на долгое время оставляют без присмотра включенные в сеть обогреватели. Еще одной причиной пожаров становится курение в постели в нетрезвом виде. В дни новогодних и рождественских каникул к обычным причинам добавляются еще и нарушения правил при использовании пиротехнических изделий.



Так, в ночь с 31 декабря на 1 января именно неправильное обращение с пиротехническим изделием стало причиной пожара – петарда, запущенная кем-то на улице, залетела в открытое окно квартиры, расположенной на первом этаже по улице Звездная, в результате чего квартира оказалась полностью закопчена.



Детям, которые проживают в деревянных частных домах и которые находились дома во время рейда, сотрудники государственного пожарного надзора рассказывают о том, почему опасно играть со спичками и пользоваться петардами и фейерверками без взрослых, какие меры пожарной безопасности в быту ребята должны соблюдать, на какой номер звонить в случае пожара. Детская шалость с огнем также часто становится причиной пожаров и возгораний.



Во время рейда жители частного сектора внимательно слушали наставления инспекторов, так как понимали: от этих советов зависит не только сохранность имущества, но и, возможно, жизнь.



Жильцам, которых не удалось застать дома, памятки о мерах пожарной безопасности инспекторы оставляли в почтовом ящике или в калитке, ведь их должны помнить и знать все. Самое главное: не оставляйте без внимания включенные в сеть электроприборы, не пользуйтесь неисправными обогревателями, следите за состоянием печей, не допускайте детей к играм с огнем, не курите в постели особенно в состоянии алкогольного опьянения. Правила просты и соблюдать их не так сложно, но вот исправить последствия их несоблюдения порой бывает уже невозможно.



«Мы надеемся, что регулярное проведение профилактических мероприятий позволит стабилизировать обстановку, связанную с пожарами, и главное - не допустить гибели камчатских жителей», - отмечает государственный инспектор пожарного надзора по г. Петропавловску-Камчатскому Алексей Кильдюшев.



Пресс-центр ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.