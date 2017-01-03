На Камчатке в результате вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате в размере более 8,8 млн рублей

03.01.2017 18:53:20 (GMT+12)

Прокуратура города Петропавловска-Камчатского Камчатского края провела проверку соблюдения трудового законодательства на государственном унитарном предприятии «Камчатскгражданпроект». Установлено, что перед 77 работниками имелась задолженность по заработной плате за сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года в размере более 8,8 млн рублей.



Прокуратура города приняла комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных трудовых прав работников и привлечение виновных лиц к ответственности.



По заявлениям прокуратуры в интересах каждого сотрудника суд выдал судебные приказы о взыскании задолженности на указанную сумму, в ноябре и декабре они предъявлены к исполнению. Рассмотрено и удовлетворено представление, должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) привлечен врио руководителя предприятия, он оштрафован на 4 000 рублей.



В результате постоянного контроля прокуратуры и принятых мер 23 декабря работникам выплатили часть зарплаты в размере более 4 млн рублей.

Накануне, 29 декабря 2016 года, задолженность по заработной плате в ГУП «Камчатскгражданпроект» погашена в полном объеме.







Лариса ШУНИНА, Старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





