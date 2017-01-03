В новом году возбуждено уже два уголовных дела в отношении злостных нарушителей Правил дорожного движения

03.01.2017 18:51:29 (GMT+12)

Подозреваемые, лишенные права управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения, вновь сели пьяными за руль.



Вчера в Петропавловске-Камчатском на улице Пограничная сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Mitsubishi Pajero», водитель которого нарушал Правила дорожного движения. По внешним признакам было видно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разбирательства выяснилось, что 57-летний житель краевой столицы уже лишен права на управление транспортным за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Дознавателем в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».



По аналогичной статье возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, управлявшего автомобилем «BMW 520» в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали его на улице Войцешека.



Также проводится проверка в отношении 21-летнего жителя п. Раздольный, управлявшего автомобилем «Toyota Camry» в состоянии опьянения. Он был задержан полицейскими в Елизове на улице Завойко. Молодой человек также ранее лишен права управления транспортным средством за езду в а/о. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Напомним, что санкцией данной статьи предусмотрено максимально до двух лет лишения свободы.



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

