Камчатский гороскоп, 3 января

03.01.2017 10:52:35 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:
Сегодня возможны трудности с концентрацией сил, выбором решения. Могут ускользать ключевые нити, затягиваться нужные процессы, возникать препятствия «на ровном месте». Добавит день и стрессовых факторов, предупреждая об опасности спонтанных действий, небрежности, непоследовательности, рассеянности, неорганизованности, о двусмысленных последствиях авантюр, интриг. Возрастает вероятность путаницы, забывчивости. Возможны осечки и недоразумения при обращении за помощью, сбои в работе сервисов и техники. Могут пригодиться ловкость, гибкость, навыки ориентирования на местности и удержания баланса в нештатной ситуации.
Рейтинг дня: 4-.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Читинская.
День благоприятен для жителей улиц Ушакова, Командорской, Заводской, Светлого переулка, районов КП, Звездная, 11 (в краевом центре), Взлетной (в Елизове), села Ивашка, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
Фото: Вадим ИЛЬИН.
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