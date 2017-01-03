Камчатский гороскоп, 3 января

03.01.2017 10:52:35 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:



Сегодня возможны трудности с концентрацией сил, выбором решения. Могут ускользать ключевые нити, затягиваться нужные процессы, возникать препятствия «на ровном месте». Добавит день и стрессовых факторов, предупреждая об опасности спонтанных действий, небрежности, непоследовательности, рассеянности, неорганизованности, о двусмысленных последствиях авантюр, интриг. Возрастает вероятность путаницы, забывчивости. Возможны осечки и недоразумения при обращении за помощью, сбои в работе сервисов и техники. Могут пригодиться ловкость, гибкость, навыки ориентирования на местности и удержания баланса в нештатной ситуации.



Рейтинг дня: 4-.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Читинская.



День благоприятен для жителей улиц Ушакова, Командорской, Заводской, Светлого переулка, районов КП, Звездная, 11 (в краевом центре), Взлетной (в Елизове), села Ивашка, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.



Фото: Вадим ИЛЬИН.