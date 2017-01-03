Камчатский метеокомментарий, 3 января

03.01.2017 08:40:02 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 3 января

В 8.00 в Петропавловске-Камчатском было -14º, атмосферное давление 746 мм рт. ст., относительная влажность 85%.

Предварительный прогноз:

День: -8°, пасмурно, местами возможен небольшой снег.

Вечер: -7°, значительная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка: 9 — 15 — нет заметных возмущений; 15 — 18 часов — СЛАБАЯ ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — нет заметных возмущений.

Долгота светового дня:  7’47’’ (+1”).

Луна: 25%, растущая.

Народ приметил: на утренней зорьке солнце красно - на метель. Погода этого дня указывает на погоду сентября.

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 3 января, 6.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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