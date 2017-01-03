Камчатский метеокомментарий, 3 января

03.01.2017 08:40:02 (GMT+12)

В 8.00 в Петропавловске-Камчатском было -14º, атмосферное давление 746 мм рт. ст., относительная влажность 85%.



Предварительный прогноз:



День: -8°, пасмурно, местами возможен небольшой снег.



Вечер: -7°, значительная облачность, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 9 — 15 — нет заметных возмущений; 15 — 18 часов — СЛАБАЯ ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 7’47’’ (+1”).



Луна: 25%, растущая.



Народ приметил: на утренней зорьке солнце красно - на метель. Погода этого дня указывает на погоду сентября.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 3 января, 6.45 (кмч).

