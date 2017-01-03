Доброе утро, Камчатка!

03.01.2017 08:19:55 (GMT+12)

Сегодня вторник, 3 января 2017 года. По старому стилю — 21 декабря.



Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии пострадавших (304). Свт. Московского Петра, всея России чудотворца (1326).



Блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Блж. Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского (1627). Свт. Филарета, митр. Киевского (1857). Мч. Фемистоклея (251).



Сщмч. Михаила Киселева пресвитера (1918); сщмч. Сергия Цветкова диакона (1937); сщмч. Никиты, еп. Белевского (1938); сщмч. Леонтия Строцюка диакона (1940).



По мусульманскому календарю — 5 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 5 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День рождения соломинки для коктейлей.



3 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1799 Подписан Русско-турецкий договор, оформивший вступление Турции в антифранцузскую коалицию.



1850 В Санкт-Петербурге состоялась инсценировка казни петрашевцев.



1959 Аляска получила статус 49-го штата США.



1963 Состоялся первый полет самолета Ил-62 в СССР.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1906 Алексей Стаханов, советский шахтер, основоположник стахановского движения.



1936 Николай Рубцов, советский поэт.



1938 Александр Лазарев, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.



1956 Мэл Гибсон, американо-австралийский актер, режиссер, сценарист и продюсер.



1969 Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион «Формулы-1».



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!



