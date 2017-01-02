02.01.2017 13:40:08 (GMT+12)
В новогодних празднествах обычно принимает участие очень много детей. И взрослые, желая доставить удовольствие своим чадам, дают им поиграть бенгальскими огнями и громкими петардами, а сами спокойно идут праздновать дальше.
Пиротехника в руках детей может привести не только к травмам, но и гибели ребенка, а также травмированию всех, кто находится рядом. Ни в коем случае не доверяйте потенциально опасные предметы детям! И не оставляйте детей без присмотра!
Уважаемые родители, обязательно научите детей вызывать с домашнего и мобильного телефона пожарную охрану. Если ребенок сумеет назвать свою фа-милию и имя, адрес, что и где горит, то такую информацию в службе «01» обязательно примут.
Обязательно отработайте на практике эвакуацию из квартиры (подъезда, дома) в случае пожара.
Если Вы все сделаете правильно, то можно с высокой долей вероятности предполагать, что Ваш ребенок никогда не попадет в беду, а если такое и случится, то он сможет адекватно действовать в экстремальной ситуации, не поддаваясь лишним эмоциям.
Если прививать ребенку правильное отношение к огню и возгораниям, то рано или поздно статистика пожаров пойдет на убыль и гибель людей станет не обыденным явлением, а по-настоящему чрезвычайной ситуацией. Будьте осторожны при обращении с огнем! Не будьте беспечны, не оставляйте малолетних детей без присмотра!
Пресс-центр ГУ МЧС РФ
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