Не оставляйте детей без присмотра!

02.01.2017 13:40:08 (GMT+12)

В новогодних празднествах обычно принимает участие очень много детей. И взрослые, желая доставить удовольствие своим чадам, дают им поиграть бенгальскими огнями и громкими петардами, а сами спокойно идут праздновать дальше.



Пиротехника в руках детей может привести не только к травмам, но и гибели ребенка, а также травмированию всех, кто находится рядом. Ни в коем случае не доверяйте потенциально опасные предметы детям! И не оставляйте детей без присмотра!



Уважаемые родители, обязательно научите детей вызывать с домашнего и мобильного телефона пожарную охрану. Если ребенок сумеет назвать свою фа-милию и имя, адрес, что и где горит, то такую информацию в службе «01» обязательно примут.



Обязательно отработайте на практике эвакуацию из квартиры (подъезда, дома) в случае пожара.



Если Вы все сделаете правильно, то можно с высокой долей вероятности предполагать, что Ваш ребенок никогда не попадет в беду, а если такое и случится, то он сможет адекватно действовать в экстремальной ситуации, не поддаваясь лишним эмоциям.



Если прививать ребенку правильное отношение к огню и возгораниям, то рано или поздно статистика пожаров пойдет на убыль и гибель людей станет не обыденным явлением, а по-настоящему чрезвычайной ситуацией. Будьте осторожны при обращении с огнем! Не будьте беспечны, не оставляйте малолетних детей без присмотра!



Пресс-центр ГУ МЧС РФ

по Камчатскому краю