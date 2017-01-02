Как провести Новогодние праздники безопасно?

02.01.2017 13:40:08 (GMT+12)

Зимние праздники – это праздничное настроение, яркие огни, радость, смех, веселье и ожидание сказки. В новогоднюю ночь, а также многие дни после нее, ночное небо озаряют тысячи разноцветных огней – в ход идет пиротехника. Дети взрывают петарды, балуются с салютами, взрослые используют «артиллерию» посерьезней. Чтобы праздники неожиданно не омрачили ожоги и другие травмы от использования пиротехники, а также чтобы не пришлось вызывать пожарных, важно всего лишь запомнить ряд несложных правил и не забывать об ответственном обращении с огнем.



Важно соблюдать следующие меры безопасности:

1. Покупать пиротехнику можно исключительно у тех продавцов, которые имеют все необходимые разрешительные документы на такую деятельность и сертификаты качества на соответствующую продукцию. Продавец должен быть готов представить заключение СЭС и Службы пожарной охраны, а все товары должны иметь описания на русском языке и иметь срок годности.

2. Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию применения пиротехнического изделия, которая должна содержать:

• ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;

• способы безопасной подготовки и запуска;

• меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров от них;

• размеры опасной зоны;

• срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;

• способы безопасной утилизации;

• предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным шрифтом или сопровождением слова «ВНИМАНИЕ»;

• реквизиты производителя;

• идентификационные признаки пиротехнического изделия;

• информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротех-нического изделия;

• текст инструкции по эксплуатации должен быть изложен на русском языке четким и хорошо различимым шрифтом.

Основные признаки фальсификации пиротехники:

• На упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об опасности и информация, о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя.

• Название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают.

• Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата.

• В графе сертификата «дополнительная информация» нет класса опасности.

• Код органа по сертификации знака соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата.

Если у Вас есть подозрения в подлинности изделия, лучше отказаться от его приобретения, здоровье дороже!

3. До момента использования нужно обеспечить правильное хранение фейерверков. Лучшие условия – сухое и прохладное место, не находящееся в непосредственной близости от источников огня и газовых приборов. Пиротехническую продукцию нельзя оставлять на солнце (на подоконниках, балконах, на целый день во дворе и т.д.). Под прямыми солнечными лучами вещества, которые содержатся в той же петарде, могут воспламениться. На месте запуска салютов еще не использованные изделия стоит держать в 10-15 метрах от точки, где они приводятся в действие. Не допускать применение пиротехнических изделий с явными дефектами и повреждениями. Запрещается сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления, обогревателях и т. п.

4. Даже простая транспортировка фейерверков требует повышенной осторожности, так как некоторые вещества могут сдетонировать от сильного удара. Не стоит носить петарды в карманах, играть с ними, использовать не по назначению.

5. Детям необходимо быть вдвойне осторожными при использовании любых пиротехни-ческих изделий, и делать это в присутствии взрослых.

6. В некоторых случаях новогодние салюты могут быть причиной ранения зрителей – случайных и невольных. Особенно это актуально, если речь о залповых системах, которые способны упасть на бок уже после первой-второй ракеты, если были установлены недоста-точно надежно. Запуская такие фейерверки, в первую очередь стоит обеспечить безопасность зрителей, отвести их на безопасное расстояние и, в идеале, укрыть за надежной преградой.

7. Правильное использование фейерверков предусматривает запуск их на открытых площадках, где в радиусе 100 метров нет зданий и легковоспламеняющихся предметов.

Применение пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:

• на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач;

• на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

• при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при её использова-нии. Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;

• во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;

• лицами, не преодолевшими возрастного ограничения, установленного производителем.

8. Зажигая фитиль, очень важно не попадать на "линию огня". Не наклонятся над издели-ем во время его использования. Как показывает практика, самые распространенные травмы при запуске фейерверков - это повреждения лица и рук от внезапного запуска ракеты.

9. Вне зависимости от обстоятельств, фитиль фейерверка – предмет особого внимания. В случае если он поврежден или вовсе отсутствует, следует отказаться от использования изделия.

10. В том случае, если фейерверк не сработал, нельзя пытаться его использовать повтор-но. Батарея, петарда или одиночный салют могут сработать в самый неподходящий для этого момент – в руках или в непосредственной близости от людей.

11. Во время запуска салютов специалисты рекомендуют всегда держать под рукой воду. Во-первых, она поможет быстро устранить внезапное возгорание, а во-вторых, в воде стоит смачивать все сработавшие фейерверки на случай, если внутри остались взрывчатые и горючие вещества.

12. Алкогольное опьянение – условие, при котором нужно отказаться от использования любых пиротехнических изделий во избежание печальных последствий.

13. После использования пиротехнического изделия нужно обязательно осмотреть и очистить территорию от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

Помните в случае пожара, чрезвычайной ситуации звонить по телефону «01» или «112». Будьте бдительны, не стоит портить себе праздники!

