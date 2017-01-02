Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 2 января 2017 года

02.01.2017 13:22:29 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, ночью на южных побережьях 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -20,-25°C, в центральной части при прояснениях -33,-38°C, на южных побережьях -8,-13°C, в западных районах -13,-18°C, днем -5,-10°C, в центральной части -15,-20°C.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ветер ночью западный 10-15 м/с, при усилении ветра до 15 м/с, метель, днем восточный, в Тигильском районе западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -23,-28°C, при облачности -15,-20°C, днем -11,-16°C, в Пенжинском и на севере Тигильского района -18,-23°C.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края продолжается укрепление ледового покрова.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируется.



Прогноз вулканической активности:

По данным «Камчатской группы реагирования на вулканические извержения «KVERT»» повысилась сейсмическая активность вулкана «Безымянный», расположенного на территории Усть-Камчатского муниципального района. В любое время возможны пепловые выбросы на высоту до 15 км.

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается слабая геомагнитная буря. Прогнозируется увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.