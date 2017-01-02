Камчатский гороскоп, 2 января

02.01.2017 10:31:28 (GMT+12)

Камчатский гороскоп, 2 января

Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:

День может внести смуту в ровный настрой, посеять подозрения, обострить противоречия, создать предпосылки для недоразумений и неполадок. В начале дня постарайтесь поддерживать праздничную мирную атмосферу, делать уверенный выбор в пользу равновесия и гармонии. Вторая половина суток менее спокойна. Повысится общительность, впечатлительность, усилится подвижность, что заставит искать разнообразия, создавать интригу, распутывать тайны, вновь возвращаться к обсуждениям, исследованиям. Желательно принять меры предосторожности, отправляясь в путь, занимаясь лечебными или ремонтными манипуляциями.

Опасное место для водителей и пешеходов – улица Дальневосточная.

Рейтинг дня: 4.

День благоприятен для жителей улиц Братской, Зенитной, Пионерской, Уссурийской, районов КП – 4 км, Звездная – Горизонт-Север, 11 (в краевом центре), Северной (в Елизове), поселка Вулканный, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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