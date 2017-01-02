Камчатский метеокомментарий, 2 января

02.01.2017 10:25:39 (GMT+12)

В 10.00 в Петропавловске-Камчатском было -11º, атмосферное давление 740 мм от. ст., относительная влажность 75%.



Предварительный прогноз:



День: -10°, малооблачно, местами возможен небольшой снег.



Вечер: -11°, ясно.



Геомагнитная обстановка: до 12.00 — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12.00 — 21.00 - небольшие возмущения; 21.00 — 24.00 - СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ



Долгота светового дня: 7’46’’ (+2”).



Луна: 14%, растущая.



В этот день, 2 января, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +2, была в 1934 г.



Самая холодная погода, -24, была в 1994 г.



Народ приметил: новогодняя ночь звездная - к урожаю.



А еще... погода этого дня предсказывает погоду июля.



С Новым годом!



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 2 января, 9.45 (кмч).



