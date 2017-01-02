Камчатский метеокомментарий, 2 января

02.01.2017 10:25:39 (GMT+12)
В 10.00 в Петропавловске-Камчатском было -11º, атмосферное давление 740 мм от. ст., относительная влажность 75%.
Предварительный прогноз:
День: -10°, малооблачно, местами возможен небольшой снег.
Вечер: -11°, ясно.
Геомагнитная обстановка: до 12.00 — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12.00 — 21.00 - небольшие возмущения; 21.00 — 24.00 - СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ
Долгота светового дня: 7’46’’ (+2”).
Луна: 14%, растущая.
В этот день, 2 января, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +2, была в 1934 г.
Самая холодная погода, -24, была в 1994 г.
Народ приметил: новогодняя ночь звездная - к урожаю.
А еще... погода этого дня предсказывает погоду июля.
С Новым годом!
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 2 января, 9.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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