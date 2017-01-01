Камчатский метеокомментарий, 1 января

01.01.2017 10:17:18 (GMT+12)

В 10.00 в Петропавловске-Камчатском было -15º, атмосферное давление 737 мм от. ст., относительная влажность 74%.



Предварительный прогноз:



День: -9°, облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег.



Вечер: -8°, значительная облачность, местами возможен небольшой снег.



Геомагнитная обстановка: до 12.00 — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12.00 — 24.00 - СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 7’44’’ (+1”).



Луна: 12%, растущая.



В этот день, 1 января, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +2, была в 1969 г.



Самая холодная погода, -28, была в 1994 г.



Народ приметил: новогодняя ночь звездная - к урожаю.



А еще... погода этого дня предсказывает погоду июля.



С Новым годом!



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 1 января, 8.45 (кмч).



