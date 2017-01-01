Камчатский метеокомментарий, 1 января

01.01.2017 10:17:18 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 1 января

В 10.00 в Петропавловске-Камчатском было -15º, атмосферное давление 737 мм от. ст., относительная влажность 74%.

Предварительный прогноз:

День: -9°, облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег.

Вечер: -8°, значительная облачность, местами возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка: до 12.00 — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12.00 — 24.00 -  СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.

Долгота светового дня:  7’44’’ (+1”).

Луна: 12%, растущая.

В этот день, 1 января, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +2, была в 1969 г.

Самая холодная погода, -28, была в 1994 г.

Народ приметил: новогодняя ночь звездная - к урожаю.

А еще... погода этого дня предсказывает погоду июля.

С Новым годом!

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 1 января, 8.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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