Доброе утро, Камчатка! С Новым годом!

01.01.2017 01:40:14 (GMT+12)

Сегодня воскресенье, 1 января 2017 года. По старому стилю — 19 декабря.



Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Глас 3-й.



Мч. Вонифатия (290).



Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1188). Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. Полиевкта и Тимофея диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552).



Утр. - Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36-53. Лит. - Недели пред Рождеством Христовым: Евр., 328 зач., XI, 9-10, 17-23, 32-40. Мф., 1 зач., I, 1-25.



Служба совершается по Марковой главе Типикона под 18 декабря: «Неделя пред Рождеством Христовым, святых отец». Служба Недели пред Рождеством Христовым, святых отец, находится в Минее 18 декабря.



По мусульманскому календарю — 3 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 13 кислева 5778 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Новый год.



Праздник Марии — Царицы мира.



День банковских и финансовых работников в Беларуси.



День освобождения Кубы.



Говорится, что история Кубы начинается с 10 марта 1952 года, когда главнокомандующий армией Ф.Батиста (Fulgencio Batista) ранним утром передал президенту страны Прио Сокаррасу записку: «С тобой все кончено! Я — правительство!». Так было положено начало его правления, которое было ознаменовано беспощадной диктатурой.



Диктатор сразу же начал действовать решительно: прекратил действие Конституции, разогнал Конгресс, отменил намечавшиеся на июнь того же года президентские выборы, на которых, по всем прогнозам, должна была победить оппозиция.



1953 год 26 июля



Действия Батисты не разделяло большинство кубинцев, особенно радикально настроенная молодежь, лидером которой явился 25-летний адвокат Фидель Кастро. В своей борьбе против диктаторского режима он был несгибаем.



Около года, после провозглашения диктатуры Батисты, шла подготовка к первому штурму. 26 июля 1953 года патриоты в количестве около 160 человек в попытке захватить оружие пошли на штурм воинских казарм Монкады. Но силы были неравными: превышающие по численности в 15 раз правительственные войска сумели захватить многих из них в плен. Многие участники штурма были убиты, Фиделю Кастро дали 15 лет тюрьмы, его брату, Раулю — 13 лет.



1955 год 12 мая



Политику репрессий Батиста сочетал с политикой социальной демагогии. Он не видел опасности для своего режима в этой, по его словам, «импровизированной революции зеленой молодежи». В мае 1955 года, в знак того, что он прислушивается к голосу народа, он подписал закон об амнистии узникам. 12 мая 1955 года заключенный №4914, Фидель Кастро, выходя из тюрьмы, сказал корреспондентам газет, радио и телевидения: «За предоставленную нам свободу мы не отдадим ни одного атома нашей чести». После амнистии Кастро был выслан из страны.



1956 год 25 ноября



Освободившиеся мятежники обосновались в Мексике, где и начали готовить новый бунт. Создалось «Движение 26 июля», которое воспитывало своих солдат по всей территории страны.



Мятежниками была куплена сравнительно небольшая прогулочная яхта «Гранма». 25 ноября 1956 года в 2 часа ночи это чрезмерно перегруженное суденышко отправилось из мексиканского порта Туспан к берегам Кубы. На его борту было 82 человека (среди которых и ставший впоследствии знаменитым аргентинский врач Эрнесто Че Гевара), 90 винтовок, 3 автомата и 2 противотанковых пулемета.



До назначенного места - заброшенной в горах усадьбы Кресенсио Переса - добралось лишь 22 революционера, среди которых были и Фидель Кастро, и Че Гевара. Батиста заявил, что все были убиты.



1957 — 1959 годы



Однако постепенно Куба узнавала правду о «кровавых горах» и их героях. Популярность Кастро очень быстро росла. Местное население оказывало выжившему отряду большую помощь, поставляя продукты питания, информируя о передвижении частей правительственных войск в горах, выделяя повстанцам проводников.



Борьба повстанцев постепенно превратилась в борьбу всего народа против военно-полицейского режима. «Движение 26 июля» стало общенациональной патриотической организацией, в которую входили и безработные, и крупные собственники.



31 декабря 1958 года диктатор устроил новогодний прием. По воспоминаниям очевидцев — Батиста был театрален до последней минуты. Церемонию Нового года он закрыл в своей обычной манере словами: «Привет! Привет!». Потом пристально посмотрел на генерала Эулохио Кантильо, только что назначенного им главнокомандующим армией. Генерал был по-солдатски краток: «Господин президент, мы — командующий и офицеры армии — считаем, что Ваше отречение от поста президента будет способствовать установлению мира, который так необходим стране. Мы взываем к вашему патриотизму».



В ночь на 1 января Батиста бежал. Целая вереница автомобилей направилась к усиленно охраняемому военному аэродрому, где диктатора и его приближенных ожидали четыре самолета...



Выступая на миллионном митинге, Фидель Кастро сказал, что триумф революции отнюдь не означает немедленного решения всех проблем Кубы, а также того, «что каждый из нас будет иметь теперь по дворцу, и в будущем жизнь будет для нас только легкой прогулкой». «1 января, — подчеркнул тогда лидер революции, — мы только завоевали право начать!».



В настоящее время в этот день традиционно действующий президент страны выступает с обращением к народу. Праздник отмечается музыкой, парадами и другими культурными мероприятиями. Историю революции можно проследить в Музее Революции, где показываются документальные фильмы, представлены подлинные документы, показано оружие революционеров. В саду музея находится корабль «Гранма», доставивший повстанцев на мятежный остров в 1956 году.



День флага Литвы.



1 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1700 В России введен Юлианский календарь.



1968 На Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время».



1993 Произошел распад Чехословакии.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1431 Александр VI (Родриго Борджиа), 214-й Папа Римский, «самая мрачная фигура папства».



1449 Лоренцо Медичи (Великолепный), итальянский государственный деятель.



1502 Григорий XII,I глава Римско-католической Церкви (1572-1585), 226-й Папа Римский.



1823 Шандор Петефи, венгерский поэт и революционный деятель.



1863 Пьер де Кубертен, французский барон, общественный деятель, основатель современных Олимпийских игр.



1893 Иван Панфилов, советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.



1895 Джон Эдгар Гувер, американский политический деятель, первый директор ФБР (1924-1972).





1896 Тэйносуке Кинугаса, японский актер, кинорежиссёр.



1912 Ким Филби, английский разведчик, агент советской разведки.



1919 Игорь Владимиров, советский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР.



1919 Даниил Гранин, советский и российский писатель и общественный деятель.



1925 Вениамин Баснер, советский композитор, народный артист РСФСР.



1931 Анатолий Ромашин, советский актер и режиссер, народный артист РСФСР.





Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С наступающим Новым годом!



С Новым годом! С Новым счастьем!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!





