Будьте осторожны при запуске пиротехники!

31.12.2016 19:48:53 (GMT+12)
Значительное количество происшествий в Новогодние праздники происходит из-за нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей сертификационные испытания.
Правила безопасности очень просты, и если их соблюдать, то любимые многими праздники пройдут без пожаров и травм:
- при покупке пиротехнических изделий обращайте внимание на сроки годности, требуйте у продавца сертификат соответствия пиротехнического изделия, инструкцию по применению, которая должна быть на русском языке;
- пиротехнические изделия нельзя использовать в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).
- храните пиротехнические изделия вдали от нагревательных приборов в недоступном для детей месте;
- не используйте пиротехнические изделия, имеющие дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;
- тщательно изучите перед запуском инструкцию;
- не держите работающее пиротехническое изделие в руках;
- не используйте пиротехнические изделия, летящие вверх, на маленьких площадях, вблизи жилых домов, при сильном ветре;
- перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей;
- не позволяйте детям использовать пиротехнические изделия;
- не пользуйтесь пиротехническими изделиями, находясь в состоянии алкогольного опьянения;
- не применяйте пиротехнические изделия в помещениях;
- не наклоняйтесь над ними во время их использования, не запускайте повторно в случае отказа либо сгорания фитиля.
- площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и др. препятствий и должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов;
- не бросайте горящие петарды в людей и животных!
- нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!
- используйте петарды только на открытом воздухе!
- приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!
- хранить и переносить петарды следует только в упаковке! (не носите петарды в карманах!)
- разбирать петарду запрещается!
- ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой;
- если петарда не сработала — не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;
- уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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