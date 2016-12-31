В период новогодних праздников не забывайте о безопасности на водоемах

31.12.2016 19:38:34 (GMT+12)
Коллектив ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» поздравляет всех жителей Камчатки с наступающим Новым годом и Рождеством! Впереди долгожданные новогодние каникулы. Многие жители края устремятся на водоемы в места подледного лова рыбы; дети, у которых сейчас каникулы, любят гулять по льду замерзших рек и озер.
Чтобы новогодние праздники не омрачились трагедией, помните простые правила пребывания на льду:
Ø Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой;
Ø В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.
Ø Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %;
Ø Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;
Ø Не выходить на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
Правила поведения на льду:
Ø Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
Ø При переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми переправами;
Ø При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут;
Ø Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин;
Ø Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу;
Ø На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки;
Ø При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м).
Ø Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить;
Ø Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий;
Ø Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится;
Что делать, если ты провалился под лед?
Ø Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
Ø Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
Ø По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;
Ø Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью лечьна край льда, забросить на него одну, а затем и другую ноги. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.
Ø Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Татьяна ХИТРИК,
государственный инспектор по маломерным судам
П-Камчатского инспекторского участка
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю».
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+