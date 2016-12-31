Новогодний подарок для котёнка

31.12.2016 19:38:34 (GMT+12)

Любопытство, заставившее котенка взобраться на опору линии электропередач, едва не закончилось для него гибелью. В посёлке Коряки животное просидело двое суток на верхушке столба высоковольтной линии, терпя холод и голод. И скорее всего котенок погиб бы, если бы не сострадание людей. Верхолазку заметили местные жители. Однако помочь замерзающему животному самостоятельно они не могли, поэтому приняли решение обратиться к сотрудникам МЧС России.



На помощь незамедлительно выдвинулся спасательный расчёт Камчатского спасательного центра МЧС России. После того, как спасатели сняли с линии электропередач напуганного котенка, он был отогрет и накормлен. Замерзшее животное настолько доверилось своим спасителям, что и не думало никуда убегать. После спасательной операции котёнка забрали себе местные детишки.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.