Камчатский спасатель Дмитрий Меньщиков выполнил норматив мастера спорта по пауэрлифтингу

31.12.2016 19:38:38 (GMT+12)
Командир пожарно-спасательного взвода Камчатского спасательного центра МЧС России Дмитрий Меньшиков принял участие в соревнованиях по пауэрлифтингу, которые прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный» в г. Петропавловск-Камчатский.
Среди упражнений, который выполняли участники, были: приседание со штангой; жим штанги от груди лежа; становая тяга.
В тяжелейшей борьбе в личном первенстве по результатам выполнения упражнений Дмитрий Меньщиков занял место в весовой категории до 93 килограмм. Его результат - 790 очков. При этом спасатель выполнил норматив мастера спорта.
Такие мероприятия на Камчатке проводятся ежегодно, и команда Камчатского спасательного центра МЧС России всегда принимает в них участие. Дмитрий Меньщиков, командир пожарно-спасательного взвода, - лучший спортсмен спасательного центра в этом виде спорта.
Справка:
Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. Основной дисциплиной в современном пауэрлифтинге является троеборье – приседание, жим и тяга.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.
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