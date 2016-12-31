Камчатский спасатель Дмитрий Меньщиков выполнил норматив мастера спорта по пауэрлифтингу

31.12.2016 19:38:38 (GMT+12)

Командир пожарно-спасательного взвода Камчатского спасательного центра МЧС России Дмитрий Меньшиков принял участие в соревнованиях по пауэрлифтингу, которые прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный» в г. Петропавловск-Камчатский.



Среди упражнений, который выполняли участники, были: приседание со штангой; жим штанги от груди лежа; становая тяга.



В тяжелейшей борьбе в личном первенстве по результатам выполнения упражнений Дмитрий Меньщиков занял место в весовой категории до 93 килограмм. Его результат - 790 очков. При этом спасатель выполнил норматив мастера спорта.



Такие мероприятия на Камчатке проводятся ежегодно, и команда Камчатского спасательного центра МЧС России всегда принимает в них участие. Дмитрий Меньщиков, командир пожарно-спасательного взвода, - лучший спортсмен спасательного центра в этом виде спорта.



Справка:

Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. Основной дисциплиной в современном пауэрлифтинге является троеборье – приседание, жим и тяга.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.

