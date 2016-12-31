Дмитрий Коростелёв: территория опережающего развития и зона территориального развития - абсолютно разные понятия, их не следует путать

31.12.2016 19:38:32 (GMT+12)

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому 20 регионам страны разрешается создавать зоны территориального развития (ЗТР). В пояснительной записке к документу говорится, что в этот список попадают субъекты, имеющие наименьшие показатели по социально-экономическому развитию. Камчатка из этого перечня была исключена.



«Да, действительно, ранее Камчатский край находился в списке регионов, где допускается создание зон территориального развития. Сейчас наш регион оттуда исключён. Органы государственной власти края и бизнес-сообщество не считают привлекательным режим зон территориального развития. Там весьма непростой порядок регистрации как самой ЗТР, так и ведения бизнеса. Кроме того, такая зона создается на 12 лет, а данный срок для капиталоемких проектов не подходит и никак не может являться привлекательным для долгосрочного инвестирования. Сейчас в социальных сетях и мессенджерах муссируется информация о том, что Камчатку исключили из списков ТОР. Это не так. Здесь имеет место подмена понятий. Территория опережающего развития и зона территориального развития - абсолютно разные механизмы, их не следует путать. Ещё раз подчеркну, что список регионов, о котором идет речь, это перечень субъектов Российской Федерации, где допускается создание таких зон. Он сформирован, исходя из анализа динамики за последние десять лет и подлежит актуализации каждые три года. Добавлю, что, несмотря на наличие такого перечня регионов, в России пока не принято ни одного решения о создании в каком-либо субъекте зоны территориального развития», - пояснил министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелёв.



Он отметил, что Камчатка уже несколько лет демонстрирует высокие показатели социально-экономического развития. По итогам 2015 года край вошёл в ТОП-20 субъектов РФ, добившихся наибольших успехов в этом направлении. В качестве поощрения региону из федерального бюджета были выделены дополнительные денежные средства.



Реализация территории опережающего развития «Камчатка» продолжается. ТОР предусматривает развитие двух основных направлений: транспортно-логистического и туристско-рекреационного. В настоящее время резидентами территории опережающего развития являются 17 предприятий с общим объёмом инвестиций порядка 9 миллиардов рублей. Помимо этого, на рассмотрении управляющей компании «Корпорация развития Дальнего Востока» находятся еще 14 заявок на общую сумму более 15 млрд рублей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.