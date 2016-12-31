Сергей Авакянц поздравил экипажи кораблей в дальнем океанском походе

31.12.2016 17:07:32 (GMT+12)
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил с наступающим 2017 годом экипажи отряда боевых кораблей (ОБК), находящихся в дальнем океанском походе.
Адмирал Сергей Авакянц по каналам закрытой видеоконференцсвязи поздравил экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» с наступающим Новым, 2017 годом. В настоящее время корабли Тихоокеанского флота, в соответствии с планом боевой подготовки военно-морского флота России, выполняют задачи дальнего похода в Южно-Китайском море.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота, под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова, вышел из главной базы флота г.Владивосток в середине октября. За время похода кораблями пройдено свыше 15 000 морских миль, выполнены задачи боевой службы в Тихом и Индийском океанах, совершены деловые заходы в порты Индонезии и Таиланда. В середине декабря ОБК Тихоокеанского флота участвовал в международном российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви - 2016».
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
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