На юге Камчатки сегодня

31.12.2016 17:02:06 (GMT+12)

В последний день уходящего года погода на юге Камчатки не балует. Дует сильный северо-западный ветер со снежными "набегами". Местные жители шутят: из-за плохой погоды Озерновский регион остался без мандаринов...



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.