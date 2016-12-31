Камчатский метеокомментарий, 31 декабря (366/0)

31.12.2016 06:26:10 (GMT+12)
В 6 часов в Петропавловске-Камчатском было -13º, атмосферное давление 732 мм рт. ст., относительная влажность 77%.
Предварительный прогноз:
Утро: -13°, малооблачно, без осадков.
День: -12°, малооблачно, без осадков.
Вечер: -10°.
Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 7’43’’ (+1”).
Луна: 4%, растущая.
Народ приметил: Чем сильней морозы, тем менее возможны снегопады и метели. Погода этого дня указывает погоду июня.
Именины у Михаила и Зои. Михаил в переводе с еврита - "подобный Богу". Не зря это имя носит один из 4х архангелов. Зоя с греческого - "жизнь".
С наступающим Новым годом!
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 31 декабря, 5.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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