Камчатский метеокомментарий, 31 декабря (366/0)

31.12.2016 06:26:10 (GMT+12)

В 6 часов в Петропавловске-Камчатском было -13º, атмосферное давление 732 мм рт. ст., относительная влажность 77%.



Предварительный прогноз:



Утро: -13°, малооблачно, без осадков.



День: -12°, малооблачно, без осадков.



Вечер: -10°.



Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 7’43’’ (+1”).



Луна: 4%, растущая.



Народ приметил: Чем сильней морозы, тем менее возможны снегопады и метели. Погода этого дня указывает погоду июня.



Именины у Михаила и Зои. Михаил в переводе с еврита - "подобный Богу". Не зря это имя носит один из 4х архангелов. Зоя с греческого - "жизнь".



С наступающим Новым годом!



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 31 декабря, 5.45 (кмч).