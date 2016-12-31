Камчатский метеокомментарий, 31 декабря (366/0)

31.12.2016 06:26:10 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 31 декабря (366/0)

В 6 часов в Петропавловске-Камчатском было -13º, атмосферное давление 732 мм рт. ст., относительная влажность 77%.

Предварительный прогноз:

Утро: -13°, малооблачно, без осадков.

День: -12°, малооблачно, без осадков.

Вечер: -10°.

Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.

Долгота светового дня:  7’43’’ (+1”).

Луна: 4%, растущая.

Народ приметил: Чем сильней морозы, тем менее возможны снегопады и метели. Погода этого дня указывает погоду июня.

Именины у Михаила и Зои. Михаил в переводе с еврита - "подобный Богу". Не зря это имя носит один из 4х архангелов. Зоя с греческого - "жизнь".

С наступающим Новым годом!

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 31 декабря, 5.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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