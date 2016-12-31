Доброе утро, Камчатка!

31.12.2016 06:07:32 (GMT+12)
Сегодня суббота, 31 декабря 2016 года. По старому стилю — 18 декабря.
Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского (ок. 1500). Прославление прав. Симеона Верхотурского (1694). Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского (633-634). Прп. Флора, еп. Амийского (VII). Прп. Михаила исп. (ок. 845).
Мч. Виктора Матвеева (1937); сщмчч. Фаддея, архиеп. Тверского, Николая, архиеп. Великоустюжского, Илии Бенеманского, Иоанна Миронского, Владимира Преображенского и Николая Кобранова пресвитеров (1937); сщмч. Сергия Астахова диакона и мц. Веры Трукс (1942).
По мусульманскому календарю — 2 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 2 тевета. Ханука. Глава Микец.
ЕСТЬ ПОВОД
День солидарности азербайджанцев всего мира.
День работников таможенной службы Кыргызстана.
31 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ
1857 Английская королева Виктория объявила Оттаву столицей британской колонии.
1869 Обнаружены руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света античного мира.
1898 B России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва.
1942 Завершилась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны.
1968 Испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.
1999 Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1763 Пьер-Шарль де Вильнев, французский военный деятель, адмирал.
1869 Анри Матисс, французский художник.
1900 Елизавета Зарубина, советская разведчица, подполковник госбезопасности.
1912 Сергей Осипов, советский военный деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза.
1930 Анатолий Кузнецов, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1933 Семен Фарада, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.
1937 Энтони Хопкинс британский и американский актер, режиссер, лауреат премии «Оскар».
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С наступающим Новым годом!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+