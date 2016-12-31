Доброе утро, Камчатка!

31.12.2016 06:07:32 (GMT+12)

Сегодня суббота, 31 декабря 2016 года. По старому стилю — 18 декабря.



Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского (ок. 1500). Прославление прав. Симеона Верхотурского (1694). Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского (633-634). Прп. Флора, еп. Амийского (VII). Прп. Михаила исп. (ок. 845).



Мч. Виктора Матвеева (1937); сщмчч. Фаддея, архиеп. Тверского, Николая, архиеп. Великоустюжского, Илии Бенеманского, Иоанна Миронского, Владимира Преображенского и Николая Кобранова пресвитеров (1937); сщмч. Сергия Астахова диакона и мц. Веры Трукс (1942).



По мусульманскому календарю — 2 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 2 тевета. Ханука. Глава Микец.



ЕСТЬ ПОВОД

День солидарности азербайджанцев всего мира.

День работников таможенной службы Кыргызстана.



31 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



1857 Английская королева Виктория объявила Оттаву столицей британской колонии.



1869 Обнаружены руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света античного мира.



1898 B России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва.



1942 Завершилась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны.



1968 Испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.



1999 Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1763 Пьер-Шарль де Вильнев, французский военный деятель, адмирал.



1869 Анри Матисс, французский художник.



1900 Елизавета Зарубина, советская разведчица, подполковник госбезопасности.



1912 Сергей Осипов, советский военный деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза.



1930 Анатолий Кузнецов, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.



1933 Семен Фарада, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.



1937 Энтони Хопкинс британский и американский актер, режиссер, лауреат премии «Оскар».



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С наступающим Новым годом!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

