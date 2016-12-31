Доброе утро, Камчатка!

31.12.2016 06:07:32 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня суббота, 31 декабря 2016 года. По старому стилю — 18 декабря.

Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского (ок. 1500). Прославление прав. Симеона Верхотурского (1694). Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского (633-634). Прп. Флора, еп. Амийского (VII). Прп. Михаила исп. (ок. 845).

Мч. Виктора Матвеева (1937); сщмчч. Фаддея, архиеп. Тверского, Николая, архиеп. Великоустюжского, Илии Бенеманского, Иоанна Миронского, Владимира Преображенского и Николая Кобранова пресвитеров (1937); сщмч. Сергия Астахова диакона и мц. Веры Трукс (1942).

По мусульманскому календарю — 2 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 2 тевета. Ханука. Глава Микец.

ЕСТЬ ПОВОД
День солидарности азербайджанцев всего мира.
День работников таможенной службы Кыргызстана.

31 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ

1857  Английская королева Виктория объявила Оттаву столицей британской колонии.

1869  Обнаружены руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света античного мира.

1898  B России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва.

1942  Завершилась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны.

1968  Испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.

1999  Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1763  Пьер-Шарль де Вильнев, французский военный деятель, адмирал.  

1869  Анри Матисс, французский художник.  

1900  Елизавета Зарубина, советская разведчица, подполковник госбезопасности.  

1912  Сергей Осипов, советский военный деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза.

1930 Анатолий Кузнецов, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.  

1933  Семен Фарада, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.  

1937  Энтони Хопкинс британский и американский актер, режиссер, лауреат премии «Оскар».  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С наступающим Новым годом!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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