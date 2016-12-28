Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 31 декабря 2016 года

31.12.2016 01:18:58 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13,-18°С, в центральной части -25, -30°С, на побережьях -10, -15, днем -5,-10°C, при облачности -15,-20°C.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северный 8-14 м/с. Температура воздуха ночью -17,-22°C, в восточных районах -5,-10°C, днем -11,-16°C, в восточных районах -3,-8°C.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края продолжаются процессы ледообразования.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

В соответствии со штормовым предупреждением об ОЯ от ФГБУ «Камчатское УГМС» №48 от 28.12.2016 г:

29 декабря во второй половине ночи в Беринговом море в районах 11270 11280 11290 ожидается опасное волнение высотой 8-10 м с распространением днем в район 11300. Явление сохранится до конца суток 31 декабря.



В соответствии со штормовым предупреждением об ОЯ от ФГБУ «Камчатское УГМС» от 29.12.2016 г:

30 и 31 декабря ночью в Тихом океане в Беринговом море в районе 11310 сохранится опасное волнение высотой 8-10 метров.



Прогноз вулканической активности:

По данным «Камчатской группы реагирования на вулканические извержения «KVERT»» повысилась сейсмическая активность вулкана «Безымянный», расположенного на территории Усть-Камчатского муниципального района. В любое время возможны пепловые выбросы на высоту до 15 км.

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.