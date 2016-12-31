Владимир Илюхин встретился с Генеральным консулом КНДР во Владивостоке

31.12.2016 01:06:36 (GMT+12)
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин провел встречу с Генеральным консулом КНДР во Владивостоке г-ном Им Чхон Иром. Это была уже вторая встреча обеих сторон.
Первая встреча состоялась в июне 2013 года в ходе визита г-на Им Чхон Ира на Камчатку с целью обсуждения вопросов возможности экономического и международного сотрудничества между Камчатским краем и Корейской Народно-Демократической Республикой в сфере строительства, рыбного хозяйства и культуры.
В 2014 году 50 человек из КНДР прибыли на Камчатку в рамках проекта по строительству аквапарка «Чудо-остров». Всего в работах на данном объекте приняли участие 181 гражданин КНДР.
Генеральный консул поблагодарил губернатора края Владимира Илюхина за теплый прием и содействие в решении вопросов по реализации строительства.
«Первый опыт сотрудничества нам кажется успешным. Мы бы хотели продолжить работу наших специалистов на Камчатке. Нам интересны не только проекты в сфере строительства, но и в рыбной промышленности, и в ресторанном бизнесе», - сказал г-н Им Чхон Ир.
«Мы готовы расширять экономические связи между Камчатским краем и Корейской Демократической Республикой, учитывая особое внимание Правительства Российской Федерации к вопросам развития Дальнего Востока. Сегодня достаточно широко представлены различные инструменты для такого сотрудничества. Правительство Камчатского края и представители бизнес-сообщества Камчатки готовы рассмотреть предложения Корейской стороны и оказать всяческую поддержку», - сказал губернатор Владимир Илюхин.
Во встрече также приняли участие и.о. Представителя МИД России в г. Петропавловске-Камчатском Виктор Румянцев и консул Генерального консульства Корейской Народно-Демократической Республики во Владивостоке г-н Ро Хен Чер.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+