На Камчатке многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами вручены ключи от новых квартир

31.12.2016 01:06:35 (GMT+12)

В преддверии нового года 5 камчатских семей получили ключи от новых благоустроенных квартир. Комфортное жильё в современном доме, построенном в посёлке Пионерский Елизовского района, предоставлено двум многодетным семьям, а также трём семьям, воспитывающим детей-инвалидов.



Торжественное вручение ключей прошло в четверг, 29 декабря. С предстоящим новосельем семьи поздравила Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.



«Позвольте пожелать вам всего самого хорошего в новом году, пусть каждый уголок этих квартир будет наполнен радостью. Надеемся, что в этом доме будет всегда царить счастье, - сказала Ирина Унтилова. - Такой праздник сегодня состоялся, благодаря тому, что в крае реализуется государственная жилищная программа. По поручению Губернатора, мы взяли на себя обязательство по обеспечению жильём определенных категорий граждан, в том числе многодетных семей, семей, имеющих в составе деток с особенностями развития, одиноких многодетных мам. У нас предусмотрено не только предоставление жилья, но и, по пожеланию - социальных выплат. Несмотря на достаточно сложные экономические условия, мы каждый год закладываем определённую сумму для того, чтобы поэтапно обеспечивать такие семьи достойными условиями проживания».



За счёт средств краевого бюджета в новом доме приобретены 2 квартиры площадью по 45 кв. м, две – по 67 кв. м. и одна площадью 97 кв. м. Жильё предоставляется семьям по месту их проживания. Все они зарегистрированы в посёлке Пионерский, поэтому уезжать из привычного района и менять детский сад или школу для детей родителям не придётся.



«Семьи получают квартиры большой площади, с высокими потолками. Каждая квартира уже оснащена индивидуальными приборами учёта ГВС и ХВС, тепловой и электроэнергии. Здесь всё готово для проживания, семьям остаётся только перевести свои вещи и расставить по комнатам мебель», - сказала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Елена Косова.



Она добавила, что в период с 2012 по 2016 годы по программе обеспечения жильём отдельных категорий граждан новые квартиры или социальные выплаты на их приобретение или строительство на Камчатке предоставлены 206 многодетным семьям и 101 семье с детьми-инвалидами. На эти цели в общей сложности направлено более 900 млн рублей.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.