Детская краевая библиотека готовится к открытию на Камчатке

31.12.2016 01:06:36 (GMT+12)

В Камчатском крае готовится к открытию новое здание краевой детской библиотеки им. В. Кручины.



Строительство здания на улице Владивостокской в Петропавловске-Камчатском завершено, в настоящее время проводятся работы по подготовке к приему первых читателей. Планируется, что свои двери для детей и их родителей учреждение откроет уже в конце января 2017 года.



Здание новой краевой детской библиотеки посетил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Он осмотрел помещения, пообщался с коллективом учреждения.



По словам главы региона, библиотека станет центром притяжения для сотен камчатских детей, которые будут здесь читать книги, общаться и учиться. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве, и обратился к сотрудникам учреждения с просьбой ускорить подготовительные работы, чтобы в конце января 2017 года библиотека смогла распахнуть двери для своих читателей.



О планах работы библиотеки губернатору рассказала директор учреждения Татьяна Большакова.



«Наша библиотека получила новое, красивое, светлое здание. Мы с большим удовольствием примем не только детей младшего и старшего школьного возраста, но и ребят - дошкольников, детей с родителями, студентов. Каждый сможет найти для себя интересную литературу. Кроме того, здесь созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здание оснащено пандусом, поручнями, санузлом, специальной мебелью. Здесь будет удобно всем», - сказала Татьяна Большакова.



В новом здании размещаются читальный и актовый залы, отделы для обслуживания ребят из младших и старших классов. Помещения библиотеки оборудованы современной мебелью с учетом возрастных особенностей детей. В фондах хранения - передвижные стеллажи, что дает возможность максимально эффективно использовать пространство.



До июня 2016 года КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека им. В.Кручины» располагалась в помещениях части здания детского сада № 17, и занимала площадь около 900 квадратных метров. Сегодня площадь библиотеки составляет 1 400 кв. метров. Книжный фонд насчитывает более 200 000 экземпляров книг различной тематики – от художественной до справочной литературы.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.