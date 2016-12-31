Владимир Каюмов: 2016 год стал рекордным по объёмам дорожных работ на мильковской трассе

31.12.2016 01:06:36 (GMT+12)

Рекордный объём работ выполнен в 2016 году на автомобильной дороге, соединяющей Петропавловск-Камчатский и село Мильково. В течение сезона подрядчик перестраивал сразу 6 участков, общей протяжённостью более 70 километров. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.



«Работы на трассе идут очень активно. При поддержке Росавтодора мы поэтапно приближаемся к тому, чтобы перевести в асфальт весь проезд на Мильково, - сказал Владимир Каюмов. – В этом году мы ввели в эксплуатацию два участка общей протяжённостью 24 километра, выполнили основные земляные работы на 18 километрах трассы между сёлами Пущино и Шаромы, начали работы ещё на трёх участках суммарной протяжённостью порядка 30 километров».



С наступлением зимы работы на трассе не остановлены. Используемые технологии позволяют вести реконструкцию в любое время года, независимо от температуры или погодных условий.



«На участках в настоящее время проводятся разные виды работ – бригады выбирают старый грунт, прокладывают водопропускные трубы, возводят мосты, укладывают новое земполотно. В реконструкции задействованы порядка 250 сотрудников и около 100 единиц строительной техники предприятия "Устой-М"», - добавил Владимир Каюмов.



Для обустройства качественного земолотна подрядчик полностью убирает с дороги глинистую почву, укладывая в основание только стабильные грунты – щебень и песчано-гравийную смесь. К началу асфальтирования на проезде будет возведено новое земляное полотно высотой до 3 метров.



«Подрядчик уже взял за правило сдавать объекты раньше сроков, прописанных в контрактах. Работая динамично, бригады стараются максимально сократить период строительства, чтобы не создавать автомобилистам дополнительных неудобств. Так, участок 231 км - 249 км должен быть введён в эксплуатацию в конце 2018 года, но строители планируют завершить реконструкцию уже предстоящей осенью. Земполотно на объекте практически готово, к лету бригады построят там 4 новых мостовых перехода, а затем выполнят на проезде укладку асфальта», - сказал Владимир Каюмов.



Работы на трёх новых участках (171 км -180 км, 208 км - 219 км, 220 км – 230 км) должны быть завершены в ноябре 2018 года. С их учётом, для полного перевода мильковской трассы в твёрдое покрытие останется перестроить ещё два гравийных участка общей протяжённостью 28 километров. Проекты на их реконструкцию будут готовы в 2017 году.



«Готовим ПСД на участки, которые проходят по ганальской тундре: 181 км – 195 км и 195 км – 208 км, - пояснил глава минтранса. – Когда проекты получат положительное заключение госэкпертизы, будем заявляться в Росавтодор для их включения в федеральную программу».



Напомним, общая протяжённость трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково составляет 308 километров. Работы по реконструкции дороги проводятся в рамках реализации федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2018 года».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.