Владимир Каюмов: 2016 год стал рекордным по объёмам дорожных работ на мильковской трассе

31.12.2016 01:06:36 (GMT+12)
Рекордный объём работ выполнен в 2016 году на автомобильной дороге, соединяющей Петропавловск-Камчатский и село Мильково. В течение сезона подрядчик перестраивал сразу 6 участков, общей протяжённостью более 70 километров. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
«Работы на трассе идут очень активно. При поддержке Росавтодора мы поэтапно приближаемся к тому, чтобы перевести в асфальт весь проезд на Мильково, - сказал Владимир Каюмов. – В этом году мы ввели в эксплуатацию два участка общей протяжённостью 24 километра, выполнили основные земляные работы на 18 километрах трассы между сёлами Пущино и Шаромы, начали работы ещё на трёх участках суммарной протяжённостью порядка 30 километров».
С наступлением зимы работы на трассе не остановлены. Используемые технологии позволяют вести реконструкцию в любое время года, независимо от температуры или погодных условий.
«На участках в настоящее время проводятся разные виды работ – бригады выбирают старый грунт, прокладывают водопропускные трубы, возводят мосты, укладывают новое земполотно. В реконструкции задействованы порядка 250 сотрудников и около 100 единиц строительной техники предприятия "Устой-М"», - добавил Владимир Каюмов.
Для обустройства качественного земолотна подрядчик полностью убирает с дороги глинистую почву, укладывая в основание только стабильные грунты – щебень и песчано-гравийную смесь. К началу асфальтирования на проезде будет возведено новое земляное полотно высотой до 3 метров.
«Подрядчик уже взял за правило сдавать объекты раньше сроков, прописанных в контрактах. Работая динамично, бригады стараются максимально сократить период строительства, чтобы не создавать автомобилистам дополнительных неудобств. Так, участок 231 км - 249 км должен быть введён в эксплуатацию в конце 2018 года, но строители планируют завершить реконструкцию уже предстоящей осенью. Земполотно на объекте практически готово, к лету бригады построят там 4 новых мостовых перехода, а затем выполнят на проезде укладку асфальта», - сказал Владимир Каюмов.
Работы на трёх новых участках (171 км -180 км, 208 км - 219 км, 220 км – 230 км) должны быть завершены в ноябре 2018 года. С их учётом, для полного перевода мильковской трассы в твёрдое покрытие останется перестроить ещё два гравийных участка общей протяжённостью 28 километров. Проекты на их реконструкцию будут готовы в 2017 году.
«Готовим ПСД на участки, которые проходят по ганальской тундре: 181 км – 195 км и 195 км – 208 км, - пояснил глава минтранса. – Когда проекты получат положительное заключение госэкпертизы, будем заявляться в Росавтодор для их включения в федеральную программу».
Напомним, общая протяжённость трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково составляет 308 километров. Работы по реконструкции дороги проводятся в рамках реализации федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2018 года».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+