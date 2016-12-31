Каюры «Надежды» представят Чукотку на камчатской «Берингии-2017»

31.12.2016 01:06:37 (GMT+12)

Два каюра с Чукотки прилетят на полуостров для участия в 26-ой традиционной камчатской экстремальной гонке на собачьих упряжках «Берингия-2017». Свои упряжки выставят неоднократные участники и победители чукотских соревнований «Надежда» Михаил Тельпин и Геннадий Томилов. Об этом сообщили в оргкомитете «Берингии-2017».



«Михаил Тельпин - житель национального села Янракыннот Провиденского района, Геннадий Томилов представит село Лорино. Это опытные каюры, которые не понаслышке знают, что такое экстремальная гонка в условиях севера», - сказали в оргкомитете.



Каюр Михаил Тельпин также был участником самой протяженной в мире гонки на собачьих упряжках «Айдитарод». В 2013 году он прошел трассу, финишировав 50-ым из 68-ми гонщиков. Чукотский каюр стал единственным из участников, кто не потерял в том заезде ни одной собаки. Во время гонки проходило интернет-голосование, по результатам которого, Михаилу Тельпину вручили специальный приз, который ежегодно вручают каюру, который, по мнению зрителей, стал примером спортивного мастерства и любви к собакам.



Есть у Михаила Тельпина и опыт участия в «Берингии». В 2010 году он прошел 980-километровую дистанцию гонки, показав третий результат в общем зачёте.



Напомним, старт «Берингии-2017» состоится 5 марта в селе Эссо. Гонка пройдёт через села Усть-Хайрюзово, Ковран, Седанка, Тигиль, Воямполка, пгт. Палана, Оссора, Карага, Ивашка и другие. Финишируют каюры в Усть-Камчатске ориентировочно 28 марта.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.