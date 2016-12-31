Эффективность реализации программы «Дальневосточный гектар» на Камчатке составляет 82%

31.12.2016 01:06:38 (GMT+12)

Вопрос о реализации на Камчатке проекта «Дальневосточный гектар» был рассмотрен в ходе заседания рабочей группы с участием руководителей исполнительных органов государственной власти и глав муниципальных образований.



Было отмечено, что в Камчатском крае заявления на получение дальневосточного гектара подали уже более 1 400 человек. Из них 78% хотят получить землю на территории Елизовского муниципального района.



“На данный момент принято решение о предоставлении земельных участков по 557 заявлениям. Эффективность реализации программы Дальневосточного гектара в крае составляет 82%. Но есть и отказы. Основные причины отказов на предоставление земельных участков – наложение границ выбранного участка на ранее предоставленный (который не был поставлен на кадастровый учет), или на земли Минобороны РФ”, - сообщил министр имущественных земельных отношений Камчатского края Борис Выборов.



Он также добавил, что по данным ВЦИОМ, с 1 февраля 2017 года, когда стартует третий этап программы, порядка 6 млн граждан планируют обратиться за предоставлением земельных участков на территории Дальнего Востока.



“Вместе с тем, в адрес министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края до сих пор продолжает поступать информация от различных органов местного самоуправления о землях “нельзя” и зонах с особыми условиями использования. Главам муниципальных образований и руководителям уполномоченных органов рекомендовано в кратчайшие сроки завершить эти работы”, - добавил министр.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.