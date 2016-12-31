Порядка 120 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период зимних каникул отдохнут в лагере «Альбатрос»

31.12.2016 01:06:37 (GMT+12)
В период зимних каникул в загородном оздоровительном лагере «Альбатрос» отдохнуть 119 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинска. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда и Камчатского края.
Заезд в лагерь состоялся накануне. Зимняя смена продлится до 10 января.
«В программе работы лагеря предусмотрен активный отдых детей на свежем на воздухе (катание на буранах, санках, лыжах, установлен подъемник «бэби-лифт» для сноутюбинга), творческие мероприятия, дискотеки, работа компьютерного класса, общелагерная встреча Нового года, Рождества, просмотр кинофильмов и многое другое», - рассказали в министерстве.
Оздоровление детей осуществляется за счёт бюджетных средств. На эти цели направлено более 3 млн рублей.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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