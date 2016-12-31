Спортивная афиша на новогодние праздники

31.12.2016 01:00:13 (GMT+12)

В период новогодних каникул в Петропавловске запланирован целый ряд спортивных мероприятий. В краевом центре пройдут соревнования по различным видам спорта: шахматам, горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу.



****************



Открытое первенство города по шахматам с нормой разряда КМС



Турнир проводится с 5 по 10 января в Детско-юношеской спортивной школе №1 (ул. Владивостокская, 15). Начало в 10:00.



К участию допускаются 10 шахматистов, имеющих 1 спортивный разряд и КМС (по решению Исполкома РОО «Федерация шахмат Камчатского края»).



Контроль времени – 90 минут + 30 секунд за ход на всю партию каждому участнику. Соревнования проводится по круговой системе. Судейская коллегия вправе, до начала игр, внести изменения или дополнения в регламент турнира.



Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. Участники, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.



****************



Чемпионат и первенство Петропавловска по горнолыжному спорту



5-6 января, на горнолыжной базе «Красная сопка» состоятся чемпионат и первенство города по горнолыжному спорту. Старт соревнованиям будет дан в 11:00. Просмотр трассы с 10:00 до 10:45.



К участию допускаются спортсмены (юноши и девушки) 2003-2004 г.р., 2000 г.р. и старше, имеющие медицинский допуск и соответствующую подготовку.



В программе соревнований - гигантский слалом.



Победитель определяется в каждой возрастной группе, среди юношей и девушек, по лучшему времени прохождения трассы. Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.



***************



Традиционный спортивный праздник «Молодежный экстрим»



Одно из самых зрелищных зимних соревнований сноубордистов и лыжников пройдёт в начале 2017 года. Спортивный праздник «Молодежный экстрим» состоится на горе Морозная 7 января. Начало в 11:00 часов.



Бороться за призовые места придут любители и ученики спортивных школ. Победители будут определяться по двум квалификациям: «Сноуборд» и «Горные лыжи».



Отметим, что это будут не просто зрелищные соревнования, а официальный Кубок Петропавловска по экстремальным видам спорта. Победители и призеры получат кубки, медали, грамоты, а также призы от спонсоров мероприятия.



Всех гостей спортивного праздника ожидает сюрприз – мастер-класс от профессионалов. Свое мастерство покажут известные камчатские сноубордисты.



Организаторы напоминают, что прием заявок на участие в соревнованиях только начался и у молодых любителей экстрима еще есть шанс проявить себя. Зарегистрироваться можно непосредственно в месте проведения соревнования, либо по электронному адресу: g-fokz@mail.com, либо по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 19. Всем участникам необходима специальная медицинская страховка и шлем. Спортсмены моложе 18 лет должны иметь при себе письменное разрешение хотя бы одного из родителей.



****************



Рождественский блицтурнир Петропавловска по шахматам



Соревнования пройдут 7 января в детско-юношеской спортивной школе № 1. Начало в 15:00.



К участию допускаются все желающие шахматисты без ограничения возраста, имеющие медицинский допуск.



Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Регламент 3 минуты + 2 секунды на всю партию каждому участнику.



Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. Участники, занявшие призовые места, награждаются кубком, медалями и грамотами соответствующих степеней.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.