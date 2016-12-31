Спортивная афиша на новогодние праздники

31.12.2016 01:00:13 (GMT+12)
В период новогодних каникул в Петропавловске запланирован целый ряд спортивных мероприятий. В краевом центре пройдут соревнования по различным видам спорта: шахматам, горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу.
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Открытое первенство города по шахматам с нормой разряда КМС
Турнир проводится с 5 по 10 января в Детско-юношеской спортивной школе №1 (ул. Владивостокская, 15). Начало в 10:00.
К участию допускаются 10 шахматистов, имеющих 1 спортивный разряд и КМС (по решению Исполкома РОО «Федерация шахмат Камчатского края»).
Контроль времени – 90 минут + 30 секунд за ход на всю партию каждому участнику. Соревнования проводится по круговой системе. Судейская коллегия вправе, до начала игр, внести изменения или дополнения в регламент турнира.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. Участники, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.
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Чемпионат и первенство Петропавловска по горнолыжному спорту
5-6 января, на горнолыжной базе «Красная сопка» состоятся чемпионат и первенство города по горнолыжному спорту. Старт соревнованиям будет дан в 11:00. Просмотр трассы с 10:00 до 10:45.
К участию допускаются спортсмены (юноши и девушки) 2003-2004 г.р., 2000 г.р. и старше, имеющие медицинский допуск и соответствующую подготовку.
В программе соревнований - гигантский слалом.
Победитель определяется в каждой возрастной группе, среди юношей и девушек, по лучшему времени прохождения трассы. Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.
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Традиционный спортивный праздник «Молодежный экстрим»
Одно из самых зрелищных зимних соревнований сноубордистов и лыжников пройдёт в начале 2017 года. Спортивный праздник «Молодежный экстрим» состоится на горе Морозная 7 января. Начало в 11:00 часов.
Бороться за призовые места придут любители и ученики спортивных школ. Победители будут определяться по двум квалификациям: «Сноуборд» и «Горные лыжи».
Отметим, что это будут не просто зрелищные соревнования, а официальный Кубок Петропавловска по экстремальным видам спорта. Победители и призеры получат кубки, медали, грамоты, а также призы от спонсоров мероприятия.
Всех гостей спортивного праздника ожидает сюрприз – мастер-класс от профессионалов. Свое мастерство покажут известные камчатские сноубордисты.
Организаторы напоминают, что прием заявок на участие в соревнованиях только начался и у молодых любителей экстрима еще есть шанс проявить себя. Зарегистрироваться можно непосредственно в месте проведения соревнования, либо по электронному адресу: g-fokz@mail.com, либо по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 19. Всем участникам необходима специальная медицинская страховка и шлем. Спортсмены моложе 18 лет должны иметь при себе письменное разрешение хотя бы одного из родителей.
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Рождественский блицтурнир Петропавловска по шахматам
Соревнования пройдут 7 января в детско-юношеской спортивной школе № 1. Начало в 15:00.
К участию допускаются все желающие шахматисты без ограничения возраста, имеющие медицинский допуск.
Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Регламент 3 минуты + 2 секунды на всю партию каждому участнику.
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. Участники, занявшие призовые места, награждаются кубком, медалями и грамотами соответствующих степеней.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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