Дежурные бригады коммунальных предприятий и оперативных служб Петропавловска переходят на усиленный режим работы

31.12.2016 01:00:14 (GMT+12)
В каждом учреждении и ведомстве уже назначены ответственные специалисты, которые в период продолжительных новогодних каникул будут нести дежурство в круглосуточном режиме. В случае возникновения коммунальных аварий назначенные сотрудники смогут оперативно организовать выезд ремонтных бригад и проконтролировать исполнение работ.
Для более оперативного и своевременного реагирования на возможные жалобы горожан в период новогодних каникул будет увеличено и количество дежурных ЕДДС. В период с 25 декабря по 15 января на смену будут заступать 4 сотрудника службы. В круглосуточном режиме они будут принимать обращение жителей города по номерам телефонов: 235-300, 235-301…235-309, 8-914-788-72-95 (72-96, 72-97).
Кроме того, напоминаем телефоны для связи с экстренными оперативными службами: «01», «02», «03» - единый номер «112».
Телефон службы оперативного обеспечения «01» ФКУ ЦУКС Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю: 01, 200-112.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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