Вниманию автомобилистов! В новогоднюю ночь движение автотранспорта в центре Петропавловска будет перекрыто

31.12.2016 01:00:14 (GMT+12)

В целях обеспечения безопасности граждан, которые решили отпраздновать наступление Нового 2017 года на главной площади Петропавловска, в центре города будет ограничено движение автотранспорта.



Перекрытие будет действовать с 22-00 31 декабря до 03-00 1 января. Движение будет перекрыто по улицам Ленинская и Озерновская коса. В этот период двустороннее движение будет осуществляться по ул. Набережная – ул. Советская.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.