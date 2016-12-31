Вниманию автомобилистов! В новогоднюю ночь движение автотранспорта в центре Петропавловска будет перекрыто

31.12.2016 01:00:14 (GMT+12)

В целях обеспечения безопасности граждан, которые решили отпраздновать наступление Нового 2017 года на главной площади Петропавловска, в центре города будет ограничено движение автотранспорта.

Перекрытие будет действовать с 22-00 31 декабря до 03-00 1 января. Движение будет перекрыто по улицам Ленинская и Озерновская коса.  В этот период двустороннее движение будет осуществляться по ул. Набережная – ул. Советская.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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