Горожан приглашают встретить Новый год в центре Петропавловска

31.12.2016 01:00:15 (GMT+12)

В новогоднюю ночь на главной площади краевого центра состоится настоящее праздничное шоу. Жителей и гостей Петропавловска ожидает много музыки, поздравлений и сюрпризов.



В 23-00 программа начнется с закрытия Международного форума Дедов Морозов, которые приехали на Камчатку из Америки, Франции, Монголии, Финляндии, Италии, Японии, Швеции. В рамках веселой шоу-программы, вместе с символами уходящего и наступающего года – Обезьяной и Петухом, Деды Морозы поздравят горожан с Новым годом! С главного экрана гуляющим пожелают счастья и удачи Губернатор Камчатского края и Глава Петропавловск-Камчатского городского округа. После чего, в полночь, над Петропавловском вспыхнет тысячами огней праздничный фейерверк.



Сразу после новогоднего салюта для горожан откроется концертная программа. Известные вокалисты Петропавловска исполнят популярные хиты советского времени. Ровно через час на площади начнется дискотека и продлится до 02-00 часов.



Напомним, что с 22-00 31 декабря до 06-00 1 января, по 6 направлениям (маршруты № № 1, 20, 21, 22, 26, 30), будет курсировать общественный транспорт.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.