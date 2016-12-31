Активисты ОНФ назвали проблемы содержания улиц Петропавловска-Камчатского в зимнее время

31.12.2016 00:06:48 (GMT+12)

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Камчатском крае выявили проблемы содержания Петропавловска-Камчатского в зимнее время. В рамках всероссийского проекта Народного фронта «Снежный фронт» они оценили качество снегоочистки. Активисты ОНФ проехали по городу, а также воспользовались помощью популярного мессенджера, где была создана специальная группа для взаимодействия с жителями по проблемам содержания территории.



Представитель регионального штаба ОНФ Вячеслав Тетерин сообщил, что по итогам проверки выявлены недостатки, которые делают городскую среду не только некомфортной, но и небезопасной.



«Мы пришли к выводу, что контрольный срок снегоочистки, определенный нормативными документами, не соблюдается. После декабрьского снегопада, чтобы привести город в нормальное состояние, вместо трех дней коммунальщикам потребовалось две недели. Поздно началась борьба с гололедицей. По информации городского травмпункта, в течение декабря количество людей, пострадавших на скользкой дороге, росло каждую неделю», – рассказал активист ОНФ.



Он отметил, что в первые дни после циклона в большинстве районов Петропавловска-Камчатского отмечалось отсутствие места для проезда автомобилей. Это приводило к тому, что машины экстренных служб не могли добраться до места вызова. Затем на первый план вышла проблема качества снегоочистки. Буферные зоны оказались заваленными кучами снега, которые ограничивали обзор и мешали движению. Местами, особенно во дворах, эта проблема сохраняется до сих пор.



Активист Народного фронта обратил внимание на то, что некоторые недобросовестные подрядчики сваливают убранный с дороги снег на пешеходные дорожки и детские площадки. При этом под тяжестью спрессованных масс портится игровое оборудование и ограждения, ломаются кусты и деревья. Он попросил городские власти потребовать от подрядчиков аккуратного исполнения работ и напомнить им об ответственности за сохранность городского имущества.



Большие неудобства пешеходам и автомобилистам доставляют узкоколейные дороги. Такая ситуация наблюдается на улице Строительная. По словам местных жителей, тротуара на данном участке нет, и обычно люди ходят по обочине. Ввиду того, что сейчас кромки завалены снегом, пешеходам приходится идти по проезжей части.



В ходе проверки общественники обнаружили факт неэффективного расходования средств, направленных на содержание бесполезных объектов. «Одна из лестниц, ведущих к школе №17 в поселке Завойко, упирается в ворота, круглогодично закрытые на замок. Ею никто не пользуется, но, несмотря на это, она регулярно очищается от снега», – рассказал представитель ОНФ Андрей Горбарев.



При этом к востребованным местам, не входящим в план зимнего содержания города, относится тропа у дома №2 по улице Тельмана, отметил он. «По этой дороге ходят люди, но ее никто не чистит, так как данный участок ни за кем не закреплен. И таких мест в нашем городе немало. Считаю, что власти должны заняться актуализацией плана, а также для успешного прохождения сезона учесть недостатки в организации работ по снегоочистке и содержанию города», – добавил активист ОНФ.