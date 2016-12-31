В праздничные дни энергетики ПАО «Камчатскэнерго» будут работать в усиленном режиме

31.12.2016 00:06:48 (GMT+12)
В новогодние праздники сотрудники ПАО «Камчатскэнерго» (входит в состав холдинга ПАО «РАО ЭС Востока») будут работать в режиме повышенной готовности. Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в период каникул, в компании изданы специальные приказы по обеспечению бесперебойной работы объектов энергетики и электроснабжения в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.
В преддверии новогодних каникул в «Камчатскэнерго» проведены мероприятия направленные на повышение надежной работы оборудования электростанций и сетей: создан резервный запас материалов, сформированы аварийно-восстановительные бригады, обеспечен необходимый запас топлива. Объекты энергетики в 100%-ной готовности к несению нагрузки с учетом низких температур. Также проведен дополнительный инструктаж персонала по предупреждению и ликвидации ЧС, усилена охрана энергообъектов.
В главном центре управления энергосистемой – региональном диспетчерском управлении «Камчатскэнерго» в новогоднюю ночь будут дежурить самые опытные диспетчеры. Чтобы ни один сбой в энергосистеме не испортил праздника, они будут всю ночь контролировать энергоснабжение потребителей в зоне деятельности энергокомпании. «Наша задача в праздники - сделать все необходимое, чтобы жители провели новогодние каникулы в тепле и комфорте, и чтобы никакие сбои не испортили праздничного настроения», - отметил главный инженер «Камчатскэнерго» Алексей Новиков.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».
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