Камчатские пожарные поздравили мальчика с ограниченными возможностями здоровья

31.12.2016 00:06:47 (GMT+12)
На Камчатке сотрудники МЧС России продолжают радовать своих подшефных и дарят подарки детям и ветеранам.
В этот раз пожарные поздравили с наступающим Новым годом 12-летнего Кирилла – мальчика с ограниченными возможностями здоровья, который восхищает профессиональных пожарным своим упорством и железной волей.
Как рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Василий Кухтинов, Кирилла, имеющего проблемы с опорно-двигательным аппаратом, пожарные заметили на стадионе «Спартак» во время тренировок команды по пожарно-прикладному спорту. Мальчик вместе со своим тренером ежедневно занимался на стадионе, стремясь преодолеть свой недуг и начать ходить. Он каждый день демонстрировал недюжинную силу воли: во время тренировок падал, но вновь и вновь поднимался и шел дальше. За 3 года мальчик сделал практически невозможное: Кирилл теперь не прикован к постели. Пусть с трудом, с посторонней помощью, но он научился двигаться.
Его упорство, мужество и воля к жизни не остались незамеченными. Огнеборцы взяли над ребенком шефство и второй год подряд поздравляют его с праздниками.
В прошлом году ребенка вместе с родителями приглашали в специализированную пожарно-спасательную часть, где вручили подарок в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню спасателя РФ, а после устроили индивидуальную экскурсию в музей пожарной охраны.
В этом году огнеборцы решили прийти к парню в гости. С собой они принесли подарки и торт.
О предстоящем визите знали только родители мальчика, так что приход неожиданных гостей стал настоящим сюрпризом для Кирилла.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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