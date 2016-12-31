Реконструкция аэропорта Елизово завершена

31.12.2016 00:06:48 (GMT+12)
Дальневосточное управление Ростехнадзора утвердило и направило заказчику строительства– в Администрацию гражданских аэропортов (аэродромов) –Заключение о соответствии реконструированных объектов федеральной собственности в аэропорту «Петропавловск-Камчатский» требованиям технических регламентов и проектной документации. Это означает, что реконструкция, которую выполняло Главное управление строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России, завершена в полном объеме.
После получения этого документа заказчик, Администрация гражданских аэропортов (аэродромов), выдаст главному аэропорту Камчатки заключение о начале эксплуатации новых объектов в полном объеме.
Напомним, что1 июня 2016 года начата эксплуатация новой взлетно-посадочной полосы аэропорта. Старая ВПП-1 выведена из эксплуатации, и все взлеты-посадки осуществляются с ВПП-2. Введены в строй и в полном объеме работает и командно-диспетчерский пункт, с которого ведется управление воздушным движением над всей территорией Камчатского края.
Последними объектами, переданными Главным управлением строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России в эксплуатацию аэропорту Петропавловск-Камчатский, стали аварийно-спасательная станция, ограждение аэродрома с техническими средствами охраны, очистные сооружения и патрульная дорога.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе главного управления строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России.
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