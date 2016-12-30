Проводится проверка по факту утопления ребенка в с. Пахачи Олюторского района

31.12.2016 00:06:46 (GMT+12)

Олюторским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 12 – летнего ребенка, провалившегося под лед в с. Пахачи Олюторского района Камчатского края.



По предварительным данным 30.12.2016 около 15 часов 30 минут, трое несовершеннолетних 2006, 2006 и 2004 годов рождения гуляли в селе Пахачи Олюторского района вдоль берега Олюторского залива, покрытого слоем льда. Во время прогулки несовершеннолетние провалились под лед. Двое несовершеннолетних 2006 года рождения смогли выбраться из воды и спаслись, младшего ребенка затянуло под лед, на настоящий момент его тело не найдено. К поисковым мероприятиям привлечены сотрудники местной пожарной части, все население поселка.



В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также проверяется достаточность мер, принятых в населенном пункте уполномоченными должностными лицами в целях предотвращения несчастных случаев на водоеме. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Денис ВОЛОЩЕНКО,

И.о. старшего помощника руководителя

следственного управления.

