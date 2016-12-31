«Вулканы Камчатки» подвели итоги года

31.12.2016 00:06:47 (GMT+12)

Вот и подходит к концу 2016 год. Для каждого из нас он был особенным – со своими взлетами и падениями. Для природного парка "Вулканы Камчатки" уходящий год был очень насыщенным и результативным.



В 2016 году в природоохранном учреждении произошли штатные изменения: поменялся руководящий состав и расширился трудовой коллектив. Приступив к исполнению обязанностей, новое руководство, в первую очередь, уделило внимание детальному изучению вверенной в управление территории природного парка, оценке состояния и перспектив развития кластерных участков ООПТ регионального значения. Для этого потребовался большой промежуток времени – необходимо было учесть все факторы,в том числе и связанные с сезонностью, географией, природными и климатическими условиями, и в процессе корректировать планы по дальнейшей деятельности учреждения. Сегодня можно с уверенностью сказать, что эта работа оказалась продуктивной и перспективной.



Одной из приоритетных задач в уходящем году стало усиление охраны территорий, управление которыми вверено КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки». В службу охраны учреждения в помощь уже опытным инспекторам были привлечены молодые, но уже имеющие достаточный опыт работы в природоохранных структурах, кадры. Чтобы специалисты могли своевременно обмениваться важной информацией, касающейся выявления нарушений, была организована круглосуточная бесперебойная связь с природоохранными кордонами. Благодаря слаженной работе инспекторского состава на подведомственных территориях в 2016 году было выявлено высокое количество нарушений в области охраны окружающей среды (181 факт).



Помимо охраны территории, важным направлением работы природного парка "Вулканы Камчатки" является создание благоприятных условий для развития и процветания туризма и отдыха. Специалисты службы охраны и отдела экологического просвещения, рекреации и мониторинга в течение года производят текущий ремонт инфраструктуры, участвуют в строительстве новых туристических объектов, расчистке маршрутов, установке информационных аншлагов и проч.В преддверии летнего туристического сезона начались масштабные работы по восстановлению инфраструктуры на стоянке Клешня (Родник) в окрестностях вулкана Плоский Толбачик. Сотрудники природного парка вместе с представителями камчатских турфирм и волонтерами обустроили на этом месте большую кухню-столовую, установили умывальники, оборудовали зону отдыха для персонала, построили туалеты. В следующем году на стоянке планируется возведение второй кухни-столовой и инспекторского дома. А в центральной части «Налычево» будут проведены работы по обустройству объектов инфраструктуры.



Создание новых инфраструктурных объектов позволило увеличить туристический поток – территории природного парка в общей сложности посетили более 25 тысяч чело-век. Каждый посетитель природного парка перед началом путешествия получал от специалистов отдела экологического просвещения, рекреации и мониторинга полноценную информацию по маршрутам, состоянию троп и инфраструктурных объектов, правилам пребывания в дикой природе и другим интересующим вопросам.



В течение года сотрудники природного парка проводили активную эколого-просветительскую деятельность среди населения: участвовали в массовых мероприятиях («Берингия», «Елизовский спринт», соревнования по ски-альпинизму ISMFEUROPEANSERIASKAMCHATKARACE, праздники «День вулкана», «Там, где растет кутагарник» и «Золотой котелок», международный форум «Эколого-познавательный туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке», фестиваль «Море жизни» и др.), во всероссийских природоохранных акциях «Марш парков-2016» и «Московский зоопарк: путешествие на Камчатку», проводили лекции и мастер-классы для воспитанников детских садов, школьников, студентов, отдыхающих санато-рия. В визит-центрах природного парка и Центре экологического просвещения им. В.И. Семенова (центральная часть кластера "Налычево") проводились экскурсии для туристов. В результате, в 2016 году участниками экологических мероприятий стали более 13 тысяч человек.



Предстоящий 2017 год обещает быть не менее насыщенным и плодотворным– ведь он объявлен годом Экологии. В планах специалистов – проведение большого количества эколого-просветительских мероприятий, которые будут полезны как подрастающему поколению, так и взрослым жителям и гостям полуострова: традиционный ежегодный праздник «День вулкана», гонки на собачьих упряжках «Берингия», эколого-просветительский передвижной фестиваль «Сохраним природу Камчатки», в рамках которого запланировано проведение лекций, экологических бесед, викторин, мастер-классов, показов фильмов о природе для школьников отдаленных населенных пунктов Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки».